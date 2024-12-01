الخارجية الألمانية تدعو أطراف الصراع في سوريا إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني

بعد تصاعد القتال في سوريا، دعت وزارة الخارجية الألمانية جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.

وأكدت الوزارة، في بيان صادر عنها في برلين اليوم الأحد، ضرورة حماية السكان المدنيين والبنية التحتية المدنية.

وأضافت الوزارة أنها تتابع عن كثب التطورات السريعة في شمال غرب البلاد. وجاء في البيان: "نؤكد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

يشار إلى أنه بعد مضي عدة سنوات على الحرب الأهلية التي شهدتها سوريا، عادت المعارك للاندلاع بشدة من جديد، ويبدو أن الهجوم الذي شنّه تحالف من المعارضة السورية على مدينة حلب، فاجأ حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.



