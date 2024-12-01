رئيس بوليفيا يؤكد التزام بلاده الثابت في دعم القضية الفلسطينية

أكد الرئيس البوليفي لويس أرسي، اليوم السبت، التزام بلاده الثابت تجاه دعم القضية الفلسطينية.

ودعا الرئيس البوليفي في منشور له، لمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، إلى الوقف الفوري للعدوان الوحشي على الشعب الفلسطيني ولاحترام القانون الدولي، في ظل استمرار الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين.

وشدد على دعم بلاده الكامل لكافة مبادرات وقرارات منظمة الأمم المتحدة، حتى يمارس الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره والعيش بسلام بدولته الحرة ذات سيادة.

وأعرب الرئيس البوليفي عن "تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني وحكومته على أمل أن يسود بأسرع وقت ممكن الحكمة للمجموعة الدولية ونستطيع معا أن نوقف الابادة الجماعية الأكثر إهانة للإنسانية خلال هذا القرن".