تفكيك منصة لغسل الأموال عبر الإنترنت في عملية ألمانية - سويسرية

نجح محققون من ألمانيا وسويسرا، في توجيه ضربة لعمليات غسل أموال عبر الإنترنت باستخدام العملات المشفرة.

وأعلنت السلطات، اليوم الاثنين، أنه تم بنجاح مصادرة البنية التحتية لخوادم ما يعرف بـ"خلاط بيتكوين" وإيقاف المنصة، وضبطت عملات مشفرة بقيمة تعادل نحو 25 مليون يورو.

وشارك في التحقيقات الادعاء العام في فرانكفورت، والادعاء العام في كانتون زيورخ، والمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية الألمانية، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (يوروبول).

وبحسب البيانات، تمت المداهمة يوم الأربعاء الماضي.

وقالت نائبة رئيس الشرطة الجنائية الألمانية مارتينا لينك: "هذه العملية تمثل خطوة مهمة أخرى في مكافحة غسل الأموال على المستوى الدولي عبر الإنترنت من خلال خلاطات العملات المشفرة".

وأوضح المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية الألمانية، أن المنصة التي تحمل اسم "cryptomixer.io" وتعمل منذ عام 2016 كانت تستخدم لإخفاء تدفقات الأموال، حيث كان بالإمكان إيداع وسحب العملات المشفرة بشكل مجهول.

وأضاف المكتب، أن هناك شبهة قوية بأن الجزء الأكبر من الأصول المتداولة هناك كان ذا أصل إجرامي.

ويواجه المشغلون اتهامات بغسل الأموال بغرض التربح وتشغيل منصة تجارية إجرامية.

وفي سويسرا، تمت مصادرة البنية التحتية للخوادم وعدة حسابات بريد إلكتروني، إضافة إلى تحريز وسائط تخزين بيانات كأدلة.