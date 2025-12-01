بابا الفاتيكان يضيء شمعة أمام ضريح مار شربل في جبل لبنان

توافد المواطنون اللبنانيون، إلى دير مار مارون في عنايا بمحافظة جبل لبنان؛ لاستقبال بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر.

وتجمع المواطنون، في نقاط محددة من قبل البلديات على طول الأوتوستراد في بلدات كسروان حاملين الأعلام اللبنانية البابوية، والورود والأرز على وقع قرع أجراس الكنائس، وفق "الوكالة الوطنية للإعلام".

وانطلق موكب البابا من حريصا في اتجاه عنايا، حيث يضيء البابا في إطار زيارته شمعة أمام ضريح مار شربل حملها معه من روما هدية لدير مار مارون.

وبدأ توافد المسئولين الرسميين، لاستقبال البابا حيث وصل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي إلى دير عنايا، ووصل رئيس اتحاد بلديات قضاء جبيل فادي مرتينوس، ورئيس بلدية عنايا كفربعال مارك عبود، وعدد من رؤساء بلديات القضاء.

وكان البابا، بدأ أمس الأحد، زيارة إلى لبنان بعنوان: "طوبى لفاعلي السلام"، تستمر حتى غد الثلاثاء، تلبية لدعوة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون والسلطات الكنسية اللبنانية.