السفينة فيرات تصل سواحل إسطنبول بعد تعرضها لهجوم في البحر الأسود

وصلت السفينة "فيرات"، اليوم الاثنين، إلى سواحل إسطنبول، بعد أن تعرّضت لهجوم بواسطة مركبة بحرية مسيّرة في المياه الدولية بالبحر الأسود أثناء إبحارها نحو روسيا.

وبدأ سحب السفينة (VIRAT) من موقع الحادث في البحر الأسود بمرافقة زورق قطر تابع لشركة خاصة، ووصلت إلى منطقة مفتوحة قبالة سواحل منطقة "صاري ير" المطلة على البحر الأسود بمدينة إسطنبول.

وكانت المديرية العامة للملاحة البحرية بوزارة النقل والبنية التحتية التركية، قد أعلنت في 28 نوفمبر الماضي، أن ناقلة النفط "فيرات" تعرضت للهجوم على بُعد نحو 35 ميلاً بحريًا من سواحل البحر الأسود، مؤكدة أن أفراد الطاقم الـ 20 بخير، وأن الحريق اقتصر على غرفة المحركات حيث ظهر دخان كثيف.