إلغاء جلسة محاكمة نتنياهو الثلاثاء بداعي ارتباطات أمنية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• قرار المحكمة المركزية الإسرائيلية جاء بطلب من رئيس الحكومة، وفق هيئة البث العبرية..



وافقت المحكمة المركزية الإسرائيلية في تل أبيب، الاثنين، على طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلغاء جلسة محاكمته المقررة الثلاثاء، بداعي وجود "ارتباطات أمنية".

وقالت هيئة البث العبرية، إن نتنياهو طلب من المحكمة إلغاء مثوله أمامها يوم غد الثلاثاء بداعي وجود ارتباطات أمنية، دون تحديد ماهيتها.

وذكرت أن النيابة العامة لم تعترض، فيما استجابت المحكمة لطلب نتنياهو وألغت الجلسة.

وفي وقت سابق الاثنين، مثل نتنياهو أمام المحكمة، للمرة الأولى منذ طلبه من الرئيس إسحاق هرتسوغ، العفو عنه في قضايا فساد.

والأحد، طلب نتنياهو من هرتسوغ منحه العفو من تهم الفساد التي تلاحقه منذ سنوات طويلة.

وبحسب الإعلام الإسرائيلي فإن نتنياهو مثل أمام المحكمة 58 مرة من بينها 23 رد فيها على استجوابات النيابة العامة.

وكانت الجلسات الأولى خصصت لرد نتنياهو على أسئلة طاقم الدفاع في محاولة للدفاع عن نفسه أمام القضاة.

ومرارا طلب نتنياهو إلغاء أو تقصير جلسات محاكماته، متذرعا بالسفر، أو "أسباب أمنية وسياسية"، أو انشغاله بالإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي استمرت عامين بدءا من 8 أكتوبر 2023.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات تستلزم سجنه بحال إدانته، بينما يرفض الاعتراف في أي منها.

ويتعلق "الملف 1000" في الاتهامات الموجهة إلى نتنياهو بحصوله وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهم في مجالات مختلفة.من جهتها،

كذلك، يُتهم نتنياهو في "الملف 2000" بالتفاوض مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية (يمين وسط) أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

أما "الملف 4000" فيخص تقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولا بشركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.