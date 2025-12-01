فريد زهران: الأزمة السياسية في مصر أخطر من الأزمة الاقتصادية

قال فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن المشهد الحالي لانتخابات مجلس النواب 2025، ناتج عن تراكمات متعددة، أبرزها: العزوف عن المشاركة في الحياة السياسية.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الأحد، أن المشهد محزن، فضلًا عن أن السواد الأعظم من الناس والنخب تسخر من المشهد ولا تتفاعل معه.

ونوه إلى أن «وزن المال السياسي كبير جدًا»، قائلًا إن «أوجه إنفاقه اختلفت عن الماضي، فلم تعد تقتصر على الدعاية الانتخابية، وإنما توزيع كراتين المواد الغذائية والأموال لشراء الأصوات».

وأشار إلى أن «هناك مسئولين كبار يعارضون الأحزاب والسياسة والسياسيين طول الوقت، كما أنهم يدعون المواطنين للتعالي على العملية السياسية»، بحسب تعبيره.

واستطرد: «هذا التراكم وما ترتب عليه من هزال المشهد جعل بعض الجهات والأوساط والدوائر داخل النظام الحاكم تبعت جرس إنذار للرئيس السيسي، وأرى أن الأزمة السياسية في مصر أخطر من الأزمة الاقتصادية».