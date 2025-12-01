الملك لير يعود من جديد على خشبة المسرح القومي

يعود العرض المسرحي "الملك لير" إلى خشبة المسرح القومي بالعتبة من جديد، وذلك عقب عودته من مهرجان أيام قرطاج المسرحية، والذي اختاره كعرض افتتاح دورته الـ 26، والتي اختتمت فعالياتها مساء أمس الأول.

تبدأ ليالي "لير" على القومي اعتبارا من الخميس المقبل، ويستمر في تقديم عروض في التاسعة مساء أيام الخميس والجمعة، فيما يرفع الستار في الثامنة مساء أيام السبت والاحد من كل أسبوع.

العرض المسرحي "الملك لير" عن رائعة الكاتب الإنجليزي وليم شكسبير، ترجمة فاطمة موسي، وتقدمه فرقة المسرح القومي بقيادة الدكتور أيمن الشيوي، ويلعب بطولته النجم يجيى الفخراني، مع الفنانين طارق دسوقي، وحسن يوسف، وأحمد عثمان، وتامر الكاشف، وأمل عبدالله، وإيمان رجائي، ولقاء علي، وبسمة دويدار، وطارق شرف، ومحمد العزايزي، وعادل خلف، ومحمد حسن، وتصميم ديكور حمدي عطية، وملابس علا علي، وموسيقي أحمد الناصر، واستعراضات ضياء شفيق، وإخراج شادي سرور.