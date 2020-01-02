برلماني ألماني: على الاستخبارات العسكرية عرض تقرير سنوي عن المتطرفين داخل الجيش

دعا مفوض شؤون الدفاع بالبرلمان الألماني "بوندستاج"، إلى إصدار تقرير سنوي من هيئة الاستخبارات العسكرية الألمانية عن التطرف داخل قوات الجيش الألماني.



وقال هانز-بيتر بارتلس لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "يتعين على الهيئة الاتحادية لمكافحة التجسس العسكري (الاستخبارات العسكرية بألمانيا) عرض تقرير أعمال مرة كل عام يضم معلومات وأعداد".



وأضاف بارتلس: "الاستخبارات العسكرية تعد مؤخرا هيئة اتحادية عليا مثل الهيئة الاتحادية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية بألمانيا) ويتعين عليها تقديم تقرير عن عملها... يبدو لي أنه من غير المعتاد نوعا ما أن يكون المصدر الوحيد الموثوق للبيانات حتى الآن عن أعداد لظاهرة التطرف اليميني مثلا في الجيش الألماني هو التقرير السنوي لمفوض شؤون الدفاع".



يشار إلى أنه كان هناك اتهامات متكررة بالتطرف اليميني ضد جنود داخل الجيش الألماني.



وأعلن جهاز الاستخبارات العسكرية بألمانيا مؤخرا أنه يعتزم مستقبلا تعزيز مراقبة الأشخاص الذين لم يتم تجاوز عتبة التطرف اليميني لديهم.