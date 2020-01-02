 برلماني ألماني: على الاستخبارات العسكرية عرض تقرير سنوي عن المتطرفين داخل الجيش - بوابة الشروق
الخميس 2 يناير 2020 3:29 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء انتخابات محليات قريبا في مصر؟

النتـائـج تصويت

برلماني ألماني: على الاستخبارات العسكرية عرض تقرير سنوي عن المتطرفين داخل الجيش

د ب أ
نشر فى : الخميس 2 يناير 2020 - 3:10 م | آخر تحديث : الخميس 2 يناير 2020 - 3:10 م
دعا مفوض شؤون الدفاع بالبرلمان الألماني "بوندستاج"، إلى إصدار تقرير سنوي من هيئة الاستخبارات العسكرية الألمانية عن التطرف داخل قوات الجيش الألماني.

وقال هانز-بيتر بارتلس لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "يتعين على الهيئة الاتحادية لمكافحة التجسس العسكري (الاستخبارات العسكرية بألمانيا) عرض تقرير أعمال مرة كل عام يضم معلومات وأعداد".

وأضاف بارتلس: "الاستخبارات العسكرية تعد مؤخرا هيئة اتحادية عليا مثل الهيئة الاتحادية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية بألمانيا) ويتعين عليها تقديم تقرير عن عملها... يبدو لي أنه من غير المعتاد نوعا ما أن يكون المصدر الوحيد الموثوق للبيانات حتى الآن عن أعداد لظاهرة التطرف اليميني مثلا في الجيش الألماني هو التقرير السنوي لمفوض شؤون الدفاع".

يشار إلى أنه كان هناك اتهامات متكررة بالتطرف اليميني ضد جنود داخل الجيش الألماني.

وأعلن جهاز الاستخبارات العسكرية بألمانيا مؤخرا أنه يعتزم مستقبلا تعزيز مراقبة الأشخاص الذين لم يتم تجاوز عتبة التطرف اليميني لديهم.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك