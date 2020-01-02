ميدو يطالب بفتح باب الاستبدال لتصحيح خطأ إداري بقائمة المقاصة

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يؤيد أحمد حسام ميدو المدير الفني للمقاصة، فتح باب الاستبدال بقوائم الأندية خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، التي تمتد لنهاية شهر يناير.

وقال ميدو عبر قناة القاهرة والناس "لدينا أمل في فتح باب الاستبدال بلاعبين اثنين على الأكثر، هذا حدث في مواسم سابقة، كما أتفهم رؤية اللجنة الخماسية بشأن استكمال المسابقة بنفس الشروط التي بدأت بها".

وأشار "لكن هناك أندية عديدة تحتاج لدعم بلاعبين جدد مثل المقاصة، لقد أغلقنا القائمة في بداية الموسم بخطأ إداري، نتحمله ونحاول تداركه".

وأضاف "نتمنى أن يحدث التوافق وفتح باب الاستبدال، لم أقيد كيفن وأيمن حفني بسبب مشكلة القيد في بداية الموسم".

وأتم تصريحاته "هذا الثنائي لا يشارك منذ 6 أشهر، حرام أن يغيب لاعب بتاريخ أيمن حفني عن الملاعب لعام كامل".