 بلجيكا تعلق عملية تسليم رئيس كتالونيا السابق لإسبانيا - بوابة الشروق
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بلجيكا تعلق عملية تسليم رئيس كتالونيا السابق لإسبانيا

علم بلجيكا
علم بلجيكا
د ب أ
نشر فى : الخميس 2 يناير 2020 - 4:37 م | آخر تحديث : الخميس 2 يناير 2020 - 4:38 م

أصدرت محكمة بلجيكية، اليوم الخميس، حكما بتعليق عملية تسليم رئيس إقليم كتالونيا السابق الإنفضالي كارلس بوجديمون لإسبانيا، وفقا لوكالة الأنباء البلجيكية "بلجا".


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