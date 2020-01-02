بلجيكا تعلق عملية تسليم رئيس كتالونيا السابق لإسبانيا

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أصدرت محكمة بلجيكية، اليوم الخميس، حكما بتعليق عملية تسليم رئيس إقليم كتالونيا السابق الإنفضالي كارلس بوجديمون لإسبانيا، وفقا لوكالة الأنباء البلجيكية "بلجا".