إحصاء: استمرار زيادة عدد العاملين بألمانيا في 2019

أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء استمرار زيادة عدد العاملين بألمانيا خلال عام 2019 للعام الرابع عشر على التوالي.

وأوضح المكتب اليوم الخميس في مقره بمدينة فيسبادن غربي ألمانيا أن عدد العاملين بشكل مستقل أو في وظيفة في عام 2019 بلغ 3ر45 مليون شخص.

وأضاف المكتب أن عدد العاملين بألمانيا زاد في عام 2019 بإجمالي 402 ألف شخص، أي بنسبة 9ر0 بالمئة مقارنة بعام 2018.

يشار إلى أن زيادة عدد العاملين متواصلة في ألمانيا منذ 14 عاما، حيث عادلت الهجرة وزيادة المشاركة في الحياة العملية التأثيرات الديموغرافية للمجتمع الألماني الذي يعاني من الشيخوخة.