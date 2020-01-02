 إحصاء: استمرار زيادة عدد العاملين بألمانيا في 2019 - بوابة الشروق
الخميس 2 يناير 2020 6:18 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء انتخابات محليات قريبا في مصر؟

النتـائـج تصويت

إحصاء: استمرار زيادة عدد العاملين بألمانيا في 2019

فيسبادن - د ب أ
نشر فى : الخميس 2 يناير 2020 - 4:33 م | آخر تحديث : الخميس 2 يناير 2020 - 4:33 م

أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء استمرار زيادة عدد العاملين بألمانيا خلال عام 2019 للعام الرابع عشر على التوالي.

وأوضح المكتب اليوم الخميس في مقره بمدينة فيسبادن غربي ألمانيا أن عدد العاملين بشكل مستقل أو في وظيفة في عام 2019 بلغ 3ر45 مليون شخص.

وأضاف المكتب أن عدد العاملين بألمانيا زاد في عام 2019 بإجمالي 402 ألف شخص، أي بنسبة 9ر0 بالمئة مقارنة بعام 2018.

يشار إلى أن زيادة عدد العاملين متواصلة في ألمانيا منذ 14 عاما، حيث عادلت الهجرة وزيادة المشاركة في الحياة العملية التأثيرات الديموغرافية للمجتمع الألماني الذي يعاني من الشيخوخة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك