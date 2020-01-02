





عقد كبار خبراء مرض السكر في مصر، اليوم الخميس، لقاءً تحضيريًا للتجهيز للمؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية للسكر في مصر لأول مرة، تحت رعاية مجلس الوزراء ووزارة الصحة، ويُعرض فيه آخر ما توصلت إليه الأبحاث في مجاله الوقاية وعلاج هذا المرض.

ويستنزف مرض السكر ومضاعفاته معظم ميزانية الصحة في كل دول العالم، ووصلت تكلفته إلى 327 مليار دولار سنويًا في الولايات المتحدة الأمريكية بزيادة41٪؜ كل 5 سنوات.

واختارت الجمعية الأمريكية للسكر العاصمة المصرية القاهرة لأول مرة، لتكون نافذة الجمعية على أفريقيا ودول الشرق الأوسط مجتمعة في بداية عام 2020، حرصا منها على وصول هذا النشاط العلمي الهام إلى جميع أنحاء العالم، لخطورة المرض وتكلفته المرتفعة، حيث اعتادت اختيار إحدى المدن الأوروبية والآسيوية سنويًا، لإعادة عرض عدد من أفضل الأبحاث، وبلسان نخبة عالمية من كبار العلماء، تختارهم الجمعية، ويأتي ذلك تقديرًا لمكانة مصر العالمية، وبجهود كبيرة من علماءنا المصريين في مجال السكر في الداخل والخارج.

وقالت الدكتورة إيناس شلتوت، أستاذ السكر في الأطفال بجامعة القاهرة، على هامش الاجتماع، إن الحد من الإصابة بالمرض يستلزم تضافر الجهود لعدد من الجهات منها الإعلام والتوعية والتثقيف للمواطنين، ويشمل ذلك السوشيال ميديا، للحصول لأعداد كبيرة من البشر، لتوجيه رسائل توعوية لهم للوقاية من السكر، والأكتشاف مبكر له، وعلاجه في حالة الإصابة.

وأضافت شلتوت أن هناك دور كبير على الأسرة، وممارستها لنظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة، إضافة إلى تناول الغذاء الصحي، وتأسف أن الأم المصرية ترغب في رؤية طفلها ثمين، وهذا خطأ، لأن الطفل يجب أن يكون وزنه مثالي، لأن السمنة تصيبهم بالسكر في سن مبكر، إضافة إلى ضرورة تباعد فترات تناول الحلوى والمشروبات السكرية والمياه الغازية في المناسبات، بدلًا من العشوائية في تناولها.

وتابعت: «هناك دور كبير على المدرسة في تقوية الطفل نحو تناول الوجبات الصحية وتشجيعهم على ممارسة الرياضة، وزيادة حصص الألعاب والرياضة، كما أن كانتين المدرسة له دور هام، فيجب منع المياة الغازية بداخله والسكريات، ويضم طعام صحي يتناوله الأطفال، وناشدت وزارة التربية والتعليم بالاهتمام بالأطفال الذين يعانون من السمنة، وضرورة متابعتهم صحيًا».

وقال الدكتور أحمد تاج، أستاذ القلب بجامعة قناة السويس، قال أن مصر من بين أكبر 10 دول على مستوى العالم إصابة بالسكر، بسبب عوامل وراثية وأخرى صحية، حيث تهتم أكثر بتناول النشويات والدهون، والتدخين، وعدم التربية الصحية فيما يتعلق بالغذاء، وأغلب وفيات مرضى السكر بسبب القلب.

وأضاف تاج أن السكر يؤثر سلبًا على القلب، فمرضى السكر عرضة 4 أضعاف للإصابة بالقلب، وهناك 68% من نسبة الوفيات لمرضى السكر هو بسبب أنهم يعانون من القلب، فيجب تنظيم نسبة السكر في الجسم.

وقال «تاج» إن المبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس السيسي لها دور هام في الاكتشاف المبكر للإصابة، وهي أحد الخطوات الأساسية لمواجهة المرض.

الدكتورة علياء الأجوري، أستاذ الغدد الصماء بجامعة الإسكندرية، نصحت مرضى السكر بالمتابعة الطبية المستمرة، حتى ولو لم يشعر بأعراض ظاهرة، ولا يصح أبدا أن يكتفي بعلاج قديم لديه أو استشارة مريض آخر، لأن كل مريض يختلف عن الآخر.

ومرض السكر ومضاعفاته يستنزفون معظم ميزانية الصحة في كل دول العالم وقد وصلت تكلفته إلى 327 مليار دولار سنويًا في الولايات المتحدة الأمريكية بزيادة 41٪؜ كل 5 سنوات.