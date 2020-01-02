ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية بإندونيسيا إلى 30 قتيلا

أعلنت وكالة إدارة الكوارث في إندونيسيا، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول الأمطار بغزارة على مناطق متفرقة بالبلاد إلى 30 قتيلًا.



وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الخميس، أن رجال الإنقاذ يستخدمون القوارب المطاطية لإجلاء السكان الذين ما زالوا محاصرين في منازلهم بسبب المياه الغزيرة، مشيرة إلى أن عمليات البحث عن المفقودين والإغاثة ما زالت جارية.



وأضافت أن الفيضانات أجبرت عشرات الآلاف من المواطنين على ترك منازلهم والانتقال إلى مراكز إيواء مؤقتة، فيما كشفت وكالة إدارة الكوارث عن أن العديد من الضحايا إما غرقوا أو دفنوا بسبب الانهيارات الأرضية، بينما توفي عدد آخر بسبب انخفاض حرارة الجسم والصدمات الكهربائية.



يُشار إلى أن هذه الفيضانات هي الأسوأ التي تشهدها إندونيسيا منذ عام 2013، عندما لقي 47 شخصًا مصرعهم بعدما غمرت مياه الأمطار الموسمية العاصمة جاكرتا.