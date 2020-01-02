تراجع طفيف في معدل نمو قطاع الصناعات التحويلية بالصين

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الخميس تراجع وتيرة نمو قطاع الصناعات التحويلية في الصين بنسبة طفيفة خلال الشهر الماضي.

وتراجع مؤشر "كايشين" لمديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية في الصين في ديسمبر الماضي إلى 5ر51 نقطة مقابل 8ر51 نقطة خلال نوفمبر الماضي.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى حدوث إنكماش.

وبحسب بيانات مؤسسة "آي.إتش.إس ماركيت" الصادرة اليوم، فإنه رغم استمرار نمو القطاع خلال الشهور الخمسة الماضية، فإن المؤشر تراجع الشهر الماضي إلى أقل مستوى له منذ سبتمبر الماضي.

وقال تشينج شينج شونج، مدير إدارة تحليل الاقتصاد الكلي في مجموعة "سي.إي.بي.إم جروب" للاستشارات الاقتصادية، إن ضعف ثقة المستثمرين يعد عاملا أساسيا وراء التباطؤ الاقتصادي خلال العام الماضي، مضيفا أنه "مع إرسال توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الصين والولايات المتحدة، مؤشرات إيجابية، هناك مساحة لتعافي ثقة المستثمرين والتي ستكون قادرة على المساعدة في استقرار الاقتصاد".