رئيس المصري: سيتم هدم ستاد بورسعيد بالكامل

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أعلن سمير حلبية، رئيس مجلس إدارة المصري البورسعيدي، عن هدم ستاد بورسعيد بالكامل، وإعادة بناءه من جديد.

وقال حلبية في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون سبورت»: «سيتم هدم الستاد بالكامل، لا ينفع الترميم، التنسيق جاري بين الوزير والمحافظ وإدارة المصري».

وأضاف رئيس المصري: «المحافظ كلف مكتب استشاري لعمل رسومات وكذلك الوزير، وتم الاتفاق عليها».

وتابع: «لولا فترة الإجازات، كان من المفترض البدء قبل انتهاء عام 2019 وخلال أسبوع يوضع حجر الأساس ويبدأ التنفيذ، وسيراعى أن تكون أشعة الشمس عمودية على الملعب وفقا لتوصيات الفيفا».