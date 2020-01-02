رئيس المصري: سيتم هدم ستاد بورسعيد بالكامل

أعلن سمير حلبية، رئيس مجلس إدارة المصري البورسعيدي، عن هدم ستاد بورسعيد بالكامل، وإعادة بناءه من جديد.
وقال حلبية في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون سبورت»: «سيتم هدم الستاد بالكامل، لا ينفع الترميم، التنسيق جاري بين الوزير والمحافظ وإدارة المصري».
وأضاف رئيس المصري: «المحافظ كلف مكتب استشاري لعمل رسومات وكذلك الوزير، وتم الاتفاق عليها».
وتابع: «لولا فترة الإجازات، كان من المفترض البدء قبل انتهاء عام 2019 وخلال أسبوع يوضع حجر الأساس ويبدأ التنفيذ، وسيراعى أن تكون أشعة الشمس عمودية على الملعب وفقا لتوصيات الفيفا».