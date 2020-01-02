 رئيس المصري: سيتم هدم ستاد بورسعيد بالكامل - بوابة الشروق
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رئيس المصري: سيتم هدم ستاد بورسعيد بالكامل

محمد عبد المحسن
نشر فى : الخميس 2 يناير 2020 - 5:40 م | آخر تحديث : الخميس 2 يناير 2020 - 6:02 م

أعلن سمير حلبية، رئيس مجلس إدارة المصري البورسعيدي، عن هدم ستاد بورسعيد بالكامل، وإعادة بناءه من جديد.

وقال حلبية في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون سبورت»: «سيتم هدم الستاد بالكامل، لا ينفع الترميم، التنسيق جاري بين الوزير والمحافظ وإدارة المصري».

وأضاف رئيس المصري: «المحافظ كلف مكتب استشاري لعمل رسومات وكذلك الوزير، وتم الاتفاق عليها».

وتابع: «لولا فترة الإجازات، كان من المفترض البدء قبل انتهاء عام 2019 وخلال أسبوع يوضع حجر الأساس ويبدأ التنفيذ، وسيراعى أن تكون أشعة الشمس عمودية على الملعب وفقا لتوصيات الفيفا».


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