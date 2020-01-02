«القومي للاتصالات»: 222 مدينة تعاني من سوء الخدمة المقدمة من شركات المحمول

أحمد عواد

كشف الجهاز القومي للاتصالات أن نحو 222 مدينة تعاني من سوء الخدمة المقدمة من الشركات الأربعة فودافون، واتصالات، والمصرية للاتصالات، وأورنج، في تلك المدن من حيث فشل الاتصال وانقطاع المكالمات وجودة الخدمة، بينما تحسنت الخدمة في 110 مدن على مستوي الجمهورية.

وأصدر، اليوم الأربعاء، المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقريره لنتائج القياسات لشهر نوفمبر لجودة خدمات الصوت والإنترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في مصر، وذلك في إطار حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأجري المركز اختبارإت جودة الخدمة خلال الشهر لما يقرب من 23000 كيلو متر من المناطق المليئة بالسكان في الدولة، والمقسمة إلى ما يقرب من 80 مدينة وحي؛ حيث تمت القياسات لخدمات الصوت والبيانات باجراء آلاف المكالمات الاختبارية، بالإضافة إلى اختبارات خدمات البيانات للمحمول.

ووفقا للبيان الذي أصدره «القومي للاتصالات»، مساء اليوم الأربعاء، تم تقييم جودة الخدمة للصوت والبيانات، وفقًا لعدد من المعايير العالمية المتعارف عليها لجودة الخدمة؛ حيث تم تقييم جودة الخدمات الصوتية، وفقًا لمعايير عديدة أهمها قياس معدل عدم بدء المكالمات، ومعدل انقطاع المكالمات، وجودة الصوت.

وأكد التقرير أنه بالنسبة لفودافون: تم قياس 80 مدينة وحي بلغ عدد المدن والأحياء التي لا تزال تعاني من مشاكل جودة الخدمات الصوتية في 29 مدينة وحي أهمها في القاهرة مناطق «مدينتي، وبدر، ومدينة نصر 1 و2، والعباسية، والعبور، والرحاب، والتجمع، وحلوان 2، والإسكندرية شرق 2».

ولشركة اتصالات: تم قياس 80 مدينة وحي بلغ عدد المدن والأحياء التي لا تزال تعاني من مشاكل جودة الخدمات الصوتية في 29 مدينة وحي لا تزإل تعاني من مشاكل جودة الخدمات الصوتية أهمها في القاهرة والجيزة بمناطق «العبور، والرحاب ومدينتي، وبدر، والتجمع، ومدينة نصر 2، والمرج، والعباسية، والمنيل، وشبرا، وشبرا الخيمة، وحلوان 1، وحلوان 2، والمقطم، وإمبابة، وفي مناطق شرق الإسكندرية ومرسى مطروح».

ولشركة إورإنج: تم قياس 80 مدينة وحي بلغ عدد المدن والأحياء المتأثرة التي لا تزال تعاني من مشاكل جودة الخدمات الصوتية 40 مدينة وحي لا تزال تعاني من مشاكل جودة الخدمات الصوتية أهمها في القاهرة بمدينة نصر وفي شرق وغرب الإسكندرية.

ولشركة WE:تم قياس 80 مدينة وحي بلغ عدد المدن والأحياء المتأثرة التي لا تزال تعاني من مشاكل جودة الخدمات الصوتية 67 مدينة،￼ وحي لا تزال تعاني من مشاكل جودة الخدمات الصوتية أهمها في القاهرة والجيزة بمناطق «مدينتي، وبدر، والعبور، والرحاب، ومدينة نصر 1 و2، وعين شمس والمرج وحلوإن وإلمعادي وإلمقطم ومدينتي الشيخ زايد و6 أكتوبر وفيصل والهرم وإمبابة والمهندسين وشرق وغرب الإسكندرية ومرسى مطروح.