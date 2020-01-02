وزير الطيران يهنئ العاملين بسلطة الطيران المدنى المصرى لحصولهم على شهادة «الأيزو 9001-2015» فى الجودة

استقبل الطيار سامح الحفنى رئيس سلطة الطيران المدني المصري، المهندس طارق حوته مدير عام الشركة المانحة شركة ACM الإنجليزية بمصر لخدمات الجودة والتفتيش والذى قام بتسليم شهادة الأيزو لسيادته ،، و يأتى حصول السلطة على شهادة الأيزو تأكيداً على تحقيق الأهداف الاستراتيجية التى وضعتها وزارة الطيران المدني تماشيًا مع رؤية مصر المستقبلية المتكاملة 2030 ‪ بتطبيق القواعد القياسية والتوصيات الدولية لأمن وسلامة الطيران المدنى وحماية البيئة.

وهنأ الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى جميع العاملين بقطاع الطيران المدنى بصفة عامة وسلطة الطيران المدنى المصرى بصفة خاصة لحصولهم على شهادة الأيزو 9001 لسنة 2015 في مجال الجودة وذلك بعد حصول وزارة الطيران المدني على هذه الشهادة في نهاية عام 2018 كأول وزارة حكومية تحصل علىها.

وقامت سلطة الطيران بتطبيق آليات العمل المناسبة من خلال نشر الوعى بمفاهيم نظم إدارة الجودة لدى جميع العاملين ، وكذا الإهتمام بتدريب وتأهيل العنصر البشرى.

و أكد وزير الطيران المدنى أن قطاع الطيران المدنى يضع فى مقدمة أولوياته وضع استراتيجية ممنهجة فى العمل والتى كانت أولى أهدافها الالتزام بمبادئ التخطيط العلمى وإستخدام الأساليب الحديثة فى الإدارة، بما يحقق سرعة إتخاذ القرار . وتكمن أهمية شهادة الجودة في أنها تمثل إلتزام الوزارة وجميع شركاتها وهيئاتها التابعة بجودة وكفاءة خدماتها.

وبهذه المناسبة قام الطيار سامح الحفنى رئيس سلطة الطيران بتقديم الشكر لجميع العاملين بمختلف الإدارات والقطاعات بالسلطة، كما قدم الحفنى شهادات تقدير لكل من الطيار محمد صلاح مدير عام نظم السلامة بالسلطة، و كيميائى صفوت عبد التواب بالإدارة المركزية للجودة بوزارة الطيران، والمهندس عمر مهران مفتش صلاحية طائرات بالسلطة، والمهندس أحمد جاد الرب مفتش تجهيزات سلامة الملاحة ، مشيرًا إلى أن نجاح سلطة الطيران المدنى بإجتياز كافة التفتيشات الدولية يعد إنجازًا مُشرفاً لجميع العاملين بقطاع الطيران المدنى.

جدير بالذكر أن سلطة الطيران المدني المصري من السلطات الطيران المدنى الرائدة على مستوى العالم فى الحصول على شهادة نظام إدارة الجودة الأيزو 9001/2015 التى تعد أحد أهم المعايير الهامة لبند القيادة فى نموذج التميز الحكومي بما يساهم بشكل كبير في رفع مستوى الخدمات المقدمة من خلال تطبيق نظام إدارة الجودة بحسب متطلبات المواصفات الدولية وأن هذه الشهادة تعد عامل تحفيزى للعاملين بقطاع الطيران المدنى على الاستمرار في تطبيق معايير الجودة والذى يأتي ضمن مواكبة توجهات وتطلعات الحكومة المصرية خلال الفترة القادمة .