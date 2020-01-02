ولي عهد أبو ظبي يغادر باكستان بعد زيارة قصيرة التقى خلالها رئيس الوزراء

غادر باكستان، اليوم الخميس، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد زيارة قصيرة لإسلام أباد التقى خلالها رئيس الوزراء عمران خان وكبار مسؤولي الحكومة.

وذكرت محطة "جيو" التليفزيونية الباكستانية أن رئيس الوزراء الباكستاني كان في استقبال الشيخ محمد بن زايد، لدى وصوله والوفد المرافق له إلى قاعدة "نور خان" العسكرية في وقت سابق اليوم.

وأقيمت للشيخ محمد بن زايد مراسم استقبال رسمية، ثم رافقه خان إلى مقر رئيس الوزراء، حيث عقد الاثنان جلسة مباحثات.

وأوضحت "جيو" أن زيارة ولي عهد أبو ظبي، تعكس متانة العلاقات بين باكستان ودولة الإمارات العربية المتحدة.

والإمارات هي أكبر شريك تجاري لباكستان في منطقة الشرق الأوسط، ومصدر رئيسي للاستثمارات.

وكان السفير الإماراتي في إسلام أباد قال في بيان في وقت سابق إن الزيارة تهدف إلى تعزيز أواصر الصداقة بين البلدين الشقيقين.

وجاءت زيارة اليوم في أعقاب لقاء عقده المسؤول الإماراتي مع رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جواد باجوا يوم 14 ديسمبر الماضي، ركز فيه الجانبان على سبل تعزيز التعاون الثنائي.

وكان الشيخ محمد بن زايد زار باكستان العام الماضي، حيث التقى خان، ثم أجرى الجانبان مباحثات على مستوى وفدي البلدين.