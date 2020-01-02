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فازت ببطولة أول مسابقة كمال أجسام نسائية ببنجلاديش، طالبة جامعية عمرها 19 عاما، ولكن على عكس المعتاد بتلك الرياضة، لم تظهر الطالبة الكثير من عضلاتها لمنع إثارة الجدل في المجتمع المحافظ.

وبحسب "فرانس 24"، شاركت في تلك المنافسة 30 فتاة رياضية، ولكن لم يلبسن البكيني خلال العرض أمام الجمهور، وعوضا عن ذلك كانت أجسادهن ملفوفة بطبقات من الثياب.

وتقول هونا رحمن، بطلة المنافسة: "أنا حقا سعيدة، وقد اجتهدت كثيرا لتلك اللحظة".

وتضيف رحمن: "لم أفكر إطلاقا أن أحدا ما سينتقدني للاهتمام بجسمي، بل كان أخي -صاحب جيم- يشجعني على الاستمرار"، متابعة أن اختيار الزي كان مناسبا كثيرا للثقافة البنجلاديشية.

ويقول نصر الإسلام، مدير اتحاد رياضة كمال الأجسام في بنجلاديش، إن الدولة تهتم كثيرا بمواكبة الرياضة النسائية العالمية لتعزيز الوعي بأهمية صحة الجسم وسلامته.

وأضاف نصر الإسلام أنه كان مهما الاعتناء بنوع الزي الذي ترتديه اللاعبات، حيث تم التشديد على الأكمام الطويلة وتغطية العنق والأقدام؛ امتثالا للتعاليم الإسلامية والتقاليد المجتمعية.

وتابع نصر الإسلام أن تلك البطولة ستفتح الباب أمام فرص عمل كثيرة للنساء في صالات الجيم التي أصبحت تقبل عضوية النساء مؤخرا.

يذكر أن 90% من مجتمع بنجلاديش يدينون بالإسلام، وأن الرياضة النسائية هناك في تصاعد بمجالات الكركيت وكرة القدم النسائية والرماية.