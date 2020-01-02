ليفربول يسعى لمواصلة سلسلة انتصاراته في مواجهة شيفيلد يونايتد

كلوب يبحث عن الابتعاد بالصدارة.. صلاح يسعى لاستعادة نغمة التهديف.. وشيفيلد يأمل في العودة لنتائجه المميزة خارج أرضه

تختتم اليوم منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، بمواجهة قوية تجمع ليفربول متصدر الترتيب مع ضيفه شيفيلد يونايتد في العاشرة مساءً، بتوقيت القاهرة، على ملعب الآنفيلد.

ويدخل ليفربول، صاحب المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 55 نقطة، مواجهة اليوم أمام ضيفه شيفيلد، صاحب المركز الثامن برصيد 29 نقطة، بحثًا عن سلسلة الانتصارات المتتالية.

وخلت مسيرة الريدز من أي هزيمة في أخر 36 مباراة، بجانب تحقيق الفوز في جميع المباريات العشر التي خاضها على ملعبه في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي.

الفوز على شيفيلد من شأنه أن يمدد سلسلة الانتصارات المتتالية والابتعاد بالصدارة أكثر عن أنظار ليستر الوصيف ومانشستر سيتي صاحب المركز الثالث أملا في الظفر باللقب الغائب عن خزائن النادي منذ 1990.

من جانبه يسعى محمد صلاح لاستعادة نغمة التهديف والغائبة عنه في أخر 4 مباريات للريدز حيث يعود اخر حديث له مع الشباك لمواجهة واتفورد يوم 14 من ديسمبر الماضي ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من المسابقة.

ويدخل ليفربول مباراة اليوم بتشكيلته المعتادة بحثًا عن تحقيق الانتصار مبكرًا وعدم الدخول في مشاكل بنهاية المباراة على غرار المباراة الأخيرة أمام وولفرهامبتون والتي انتهت بفوز صعب بنتيجة 1-0.

ومن المتوقع أن يبدأ الريدز مباراة اليوم بتشكيل مكون من أليسون بيكر في حراسة المرمى، أمامه الرباعي الدفاعي أليكساندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك وأندرو روبيرتسون، وفي الوسط جوردان هيندرسون، جورجينيو فينالدوم ونابي كيتا، فيما يقود الهجوم الثلاثي محمد صلاح، ساديو ماني وربيرتو فيرمينو.

ولن يستطيع ليفربول الاستفادة من صفقته الجديدة الياباني تاكومي مينامينو، في مباراة اليوم بعد بيان الاتحاد الإنجليزي، الذي أوضح من خلاله موقف اللاعبين المنضمين حديثًا لأندية البريميرليج من المشاركة مع فرقهم.

وذكرالاتحاد الإنجليزي في بيانه: «اللاعبون الذي ينضمون لفرقهم الجديدة يومي 1 و2 يناير لن يستطيعوا المشاركة في مباريات الجولة 21، هؤلاء الللاعبون يمكنهم المشاركة في الجولات التالية، حيث يُسمح للأندية بإجراء تغييرات على قوائم فرقهم طوال فترة الانتقالات الشتوية بشهر يناير».

على الجانب الأخر يدخل شيفيلد يونايتد مباراة اليوم أملًا في العودة لنتائجه المميزة خارج الديار، حيث لم يتلق الفريق الهزيمة سوى في مباراة واحدة خارج ملعبه مقابل 4 على ملعبه من أصل 20 مباراة خاضها في الدوري، فيما حقق الفوز في وتعادل في 8.

وجاءت خسارة شيفيلد الوحيدة خارج ملعبه أمام مانشستر سيتي في الجولة الماضية وبهدفين دون مقابل، والتي جاءت بعد 4 مبارايات متتالية بدون خسارة بواقع 3 انتصارات وتعادل.

جدير بالذكر أن مباراة الدور الأول قد شهدت معاناة كبيرة لفريق الريدز، الذي حقق فوزًا صعبًا للغاية على ملعب شيفيلد بهدف وحيد سجله الهولندي جورجينيو فينالدوم.

وواجه ليفربول شيفيلد يونايتد 7 مرات في الدوري الإنجليزي بنظامه الجديد، ونجح الريدز في الفوز ثلاث مرات، وتعادل مرتين، وخسر مرتين، وأحرز الليفر تسعة أهداف في شباك شيفيلد، بينما سجل الأخير خمسة أهداف.