رئيس الصين يؤكد أهمية تعميق التعاون مع الإكوادور

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج أهمية العلاقات وتعميق التعاون مع الإكوادور.

وقال بينج - في رسائل تهنئة تبادلها مع رئيس الإكوادور لينين مورينو، اليوم الخميس، بمناسبة ذكرى إقامة العلاقات الدبلوماسية الثنائية - إن بلاده والإكوادور تتمتعان بعلاقات قوية قائمة على المساواة والمنفعة المتبادلة والتعاون المربح للجانبين.

وأوضح أن البلدين أقاما شراكة استراتيجية شاملة عام 2016، وأن (بكين) تقدر بشدة العلاقات مع الإكوادور وترغب في تعميق التعاون معها في المستقبل.

من جهته، قال رئيس الإكوادور لينين مورينو - في رسالته - إن البلدين أقاما علاقتهما خلال السنوات الماضية على أساس الود والتقدم والتنمية المشتركة، معربا عن أمله أن يعزز الجانبان التعاون الودي بما يعود بالنفع على شعبين البلدين.