الكويت: ارتفاع نسبة المواطنين العاملين في القطاع الحكومي 1% خلال 2019

كشف ديوان الخدمة المدنية الكويتي، عن ارتفاع نسبة المواطنين الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي بنسبة 1% خلال عام 2019.

وأوضح الديوان - في إحصائية صادرة عن مركز نظم المعلومات في ديوان الخدمة المدنية للعاملين في الجهاز الحكومي- ارتفاع أعداد الموظفين الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي خلال العام الماضي بنحو 11 ألفًا و679 موظفًا، تزامنا مع انخفاض أعداد الموظفين غير الكويتيين بنسبة 2%، بواقع 1812 موظفًا.

وأشار إلى أن وزارة التربية تصدرت الجهات الحكومية التي تحتوي على أكثر عدد من الموظفين المدنيين، بواقع 121 ألفًا و116 ‬موظفًا وموظفة، تليها وزارة الصحة بواقع 63 ألفًا و527 موظفًا وموظفة، ثم وزارة الأوقاف بنحو 23 ألفًا و330 موظفًا وموظفة، ثم وزارة الكهرباء والماء بنحو 23 ألفًا و181 موظفًا وموظفة.