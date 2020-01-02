الكويت: ارتفاع نسبة المواطنين العاملين في القطاع الحكومي 1% خلال 2019

كشف ديوان الخدمة المدنية الكويتي، عن ارتفاع نسبة المواطنين الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي بنسبة 1% خلال عام 2019.
وأوضح الديوان - في إحصائية صادرة عن مركز نظم المعلومات في ديوان الخدمة المدنية للعاملين في الجهاز الحكومي- ارتفاع أعداد الموظفين الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي خلال العام الماضي بنحو 11 ألفًا و679 موظفًا، تزامنا مع انخفاض أعداد الموظفين غير الكويتيين بنسبة 2%، بواقع 1812 موظفًا.
وأشار إلى أن وزارة التربية تصدرت الجهات الحكومية التي تحتوي على أكثر عدد من الموظفين المدنيين، بواقع 121 ألفًا و116 موظفًا وموظفة، تليها وزارة الصحة بواقع 63 ألفًا و527 موظفًا وموظفة، ثم وزارة الأوقاف بنحو 23 ألفًا و330 موظفًا وموظفة، ثم وزارة الكهرباء والماء بنحو 23 ألفًا و181 موظفًا وموظفة.