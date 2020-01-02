الرئيس النمساوي في خطاب العام الجديد: أثق في كفاءة الحكومة الجديدة

فيينا - أ ش أ

أكد الرئيس النمساوي الكسندر فان دير بيلين أن الحكومة الجديدة التي ستتولى إدارة شئون البلاد خلال أيام قليلة تعقد عليها الآمال في قيادة البلاد إلى مزيد من التنمية والاستقرار والرخاء وأنه يثق في قدرة وكفاءة تلك الحكومة في تحقيق الأهداف المرجوة.

جاء ذلك في خطاب الرئيس النمساوي مساء الأربعاء بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2020 وذلك في إطار تقليد سنوي يلقي فيه الرئيس خطابا كل عام بهذه المناسبة.

وقال الرئيس النمساوي إن بلاده واجهت الكثير من التحديات في عام 2019 ونجحت في تجاوزها وأهمها انهيار الائتلاف الحزبي في الحكومة السابقة والدعوة إلى انتخابات مبكرة وانتخاب برلمان جديد في سبتمبر الماضي.

وأضاف فان دير بيلين أن قضية ابيزا والتي تسببت في انهيار الحكومة السابقة كان لها جوانب أيجابية ومنها اختيار أول سيدة لقيادة حكومة مؤقتة وتولي منصب المستشار الفيدرالي وهي القاضية بريجيته بيرلاين والتي سوف تغادر الحكومة خلال أيام وتسلم السلطة إلى الحكومة المنتخبة.