 ترامب لأردوغان: التدخل الأجنبي يعقد الوضع في ليبيا - بوابة الشروق
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ترامب لأردوغان: التدخل الأجنبي يعقد الوضع في ليبيا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

نشر فى : الخميس 2 يناير 2020 - 8:36 م | آخر تحديث : الخميس 2 يناير 2020 - 8:36 م


قال البيت الأبيض اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي، أن التدخل الأجنبي يعقد الوضع في ليبيا.
وبحث الرئيسان الأمريكي والتركي المستجدات الإقليمية وفي مقدمتها التطورات في ليبيا وسوريا، إلى جانب العلاقات الثنائية بين واشنطن وأنقرة.
وقالت وكالة "الأناضول" التركية إن أردوغان أعرب لترامب "عن قلقه وأسفه لاستهداف وحدات الأمن الأمريكية في العراق، وارتياحه من انتهاء الأعمال التي استهدفت سفارة واشنطن لدى بغداد".
وجاء الاتصال في أعقاب إقرار البرلمان التركي بأغلبية الأصوات مذكرة لإرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا، حيث صوت 325 برلمانيا لصالح المذكرة فيما أعلن 184 رفضهم لها.

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