لن يحب أحد أن يكون عمله في قياس نسبة الروائح التي تنتجها مخلفات المواشي، ولكن الدكتورة سوزان رو التي تعمل علي تعديل المواشي لتصبح ذات فضلات أقل إنتاجًا للميثان الملوث ترى عملها أعظم عمل للعالم كله.



وتقول سوزان للجارديان أنها تشعر بالفخر حيال نيوزيلندا وطنها الذي يتصدر العالم في محاربة غاز الميثان التي تسبب الكثير منه مراعى المواشي.



وتعادل كميات الميثان الناتجة من مراعي المواشي النيوزلندية ثلث الغازات الملوثة في الدولة والتي ارتفعت بنسبة 20% منذ التسعينيات مع تزايد اعتماد المزارعين على تربية الأبقار بـ80% وتراجع تربية الخراف بـ48% وفقا لوزارة البيئة النيوزلندية.



وفي تحرك لقمع الغازات الملوثة للبيئة دفعت رئيسة الوزراء جسيندا أوردورن نوفمبر الماضي للبرلمان قرار الـ0 انبعاث غازات والذي نال الموافقة لتبلغ نسبة الغازات الملوثة 0 بحلول عام 2050 امتثالا لتوصيات مؤتمر المناخ بباريس.



وبالنسبة للميثان الناتج عن تربية المواشي فبحسب الخطة من المطلوب أن ينخفض بـ10% عام 2030 ولينخفض بنسبة بين 23% و47% عام 2050.



وفي خطوة أولى تم منح التمويل الحكومى لشركة كاوثرون بمدينة نيلسون الجنوبية لزراعة طحالب محلية حمراء باسم أسبروجابس أرمادا التى قال عنها وزير الزراعة النيوزلندى ديميان أوكانر أنها ستغير الكثير للمزارعين النيوزلنديين وفى العالم أكمله.



ويضيف الوزير أنه بحسب الدراسات إذا تمت إضافة 2% فقط من مكونات الطحالب تلك لعلف الأغنام على امتداد نيوزلندا فإنه سيؤدى لانخفاض الميثان المنبعث منها بنسبة 80%.



وأضاف الوزير دميان أنه بحسب بحث لعلماء استراليين تم الإطلاع عليه فإنه إذا تبنت 20% فقط من مراعى العالم العلف المكون من طحالب أسبروجابسز فإن نتيجة ذلك حيال التلوث ستعادل إزالة 50 مليون سيارة من الشوارع.



وفي مدينة ويكادو مولت الحكومة النيوزلندية العالم بورن أوباك بـ10 ملايين دولار للعمل على مشروعه البقرة الذكية الذي بشأنه إنتاج أبقار مستقبلية تستطيع الحياة والاستمرار وسط تغير المناخ.



ويقول أوباك إن برامج تحسين النسل عبر انتقاء السلالات الأفضل قد يأخذ عشرات السنين ليتم ولكن ببعض التعديلات الجينية قد يمكن التوصل لنتيجة إيجابية بخلال 5 سنوات فقط.



ويضيف أوباك أنه يحرص علي إنتاج نوع من الأبقار أكثر تحملا للحرارة أقل إنتاجا للميثان وأكثر إنتاجا للحوم والحليب فى مواجهة أزمات الغذاء القادمة.



ومن ضمن المميزات التى سيلعب عليها أوباك فى برنامجه هى تغيير لون الأبقار لألوان أفتح قليلا ما يجعلها أكثر تحملا للمناخ الحار.



وأما عن مشروع سوزان رو لإنتاج خراف أقل إنتاجا للميثان فقد لاقى ترحيبا واسعا بالمجتمع الزراعى إذ لم تكن الخراف المطورة أقل إنتاجا للميثان فقط بل كانت أفضل صحة من الخراف العادية وأجود لحما ما دعى 20 من منتجى الخراف للمشاركة بالبرنامج بينما دعمته شركة اللحوم الشهيرة بيف أند لام نيوزلاند.



ويقول البروفيسور مايلز ألن عالم تغير المناخ بجامعة أكسفورد عندما زار نيوزلندا إنه منبهر بمدى التكاتف بين العلماء ورواد الصناعة والمجتمع الزراعي حيال أخذ خطوات بيئية جادة مضيفا أنه يتمنى أن تستطيع نيوزلندا إقناع بقية العالم أن يحذو حذوها.



