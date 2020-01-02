قبرص وإسرائيل واليونان توقع على اتفاق لمد خط أنابيب للغاز بالبحر المتوسط

وقع قادة قبرص واليونان وإسرائيل على اتفاق أولي في أثينا اليوم الخميس، ما يمهد الطريق أمام المدالمخطط له لخط أنابيب الغاز "إيست ميد" في البحر المتوسط.

وحضر مراسم التوقيع في العاصمة اليونانية رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس.

وتتعلق الخطوة التالية بطرح المشروع للمناقصة بحيث يمكن للمستثمرين من القطاع الخاص الدخول فيها.

وتتوقع إسرائيل أن يتم بدء عمليات التشغيل في المشروع المثير للجدل، والممتد على طول ألفي كيلومتر، في عام 2025.

وقال ميتسوتاكيس إننا "نقوم ببناء جسر، سيتم معه نقل الطاقة إلى أوروبا"، مضيفا أن خط الأنابيب سوف يسهم في تحقيق الاستقرار بالمنطقة وكذلك تحقيق المزيد من الرفاهية لشعوبها.

وترفض تركيا مرارا وتكرارا تشييد خط أنابيب "إيست ميد"، حيث تقول أنقرة إنها لن تسمح بمشروعات من هذا النوع في شرق المتوسط بدون مشاركتها أو موافقتها، وتصف كذلك التحالف الثلاثي بأنه محاولة لتطويق تركيا.

وبدءا من عام 2025، تعتزم إسرائيل نقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا، عبر خط الأنابيب. وقد تصل التكلفة إلى أكثر من ستة مليارات يورو (7ر6 مليار دولار).

ومن المقرر أن يمتد خط الأنابيب بدءا من إسرائيل إلى قبرص ومن هناك إلى جزيرة كريت ومن ثم إلى بر اليونان الرئيسي، وبعدها سيتم نقله إلى إيطاليا عبر خط أنابيب آخر، وفقا لأثينا.

ويحظى المشروع بدعم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وتشدد واشنطن أنه يجب أن تصبح أوروبا أقل اعتمادا على إمدادات الغاز الطبيعي القادمة من روسيا.