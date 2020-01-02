فيديو جديد لواقعة التحرش بفتاة المنصورة يكشف تفاصيلا جديدة: صاحب محل رفض حمايتها وزميلتها

كشف فيديو جديد تداوله عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حول واقعة التحرش الجماعي بفتاة في المنصور، بليلة رأس السنة، تفاصيلًا جديدة حول الواقعة، وأظهر وجود فتاة ثانية كانت برفقة الأولى، ومحاولتهما الاحتماء داخل أحد المحلات، لكن صاحبه طردهما خوفًا على بضاعته نتيجة تجمهر العشرات من الأفراد.

ويبين الفيديو محاولة البعض اللحاق بالفتاة الثانية وسط صراخ وبكاء منها خوفًا من محاولات التحرش الجماعي بها من قبل الشباب كما حدث مع زميلتها الأخرى.

وقال مسؤول بقسم شرطة أول المنصورة، إن الفتاتين لم يتقدما ببلاغ ولم يظهرا حتى الآن، إلا أن الشرطة تفحص الفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لتحديد هوية المتهمين، مشيرًا إلى صعوبة هذا الأملر نتيجة لسوء جودة الفيديوهات.

وأكد متداولوا الفيديوهات أن الشباب المتورطين في واقعة التحرش الجماعي ليس من أبناء مدينة المنصورة ولكنهم من مراكز وقرى مختلفه جاؤوا للاحتفال برأس السنة، مؤكدين أن البعض حاول تخليص الفتاتين إلا أن كثرة العدد حال دون السيطرة على الموقف.

وفي السياق ذاته قال مصدر أمني، إنه جار تشكيل فريق بحث من قسم المساعدات الفنية وإدارة البحث الجنائي ووحدة مباحث قسم أول المنصورة لفحص الفيديوهات والتوصل للمنطقة لتفريغ كاميرات المراقبة بمكان الواقعة.