معلول: أي لاعب يتمنى إنهاء مسيرته في الأهلي

لم يغلق اللاعب التونسي، علي معلول، الباب أمام إمكانية إنهاء مسيرته بقميص الأهلي.

ويحتفل معلول في اليوم الأول من العام الجديد، ببلوغه 30 عاما، وبسؤاله عن أمنياته هذا العام "ألعب في الأهلي منذ 3 مواسم ونصف وفي العام الجديد أريد تحقيق كل البطولات التي نشارك فيها".

وبسؤاله هل يمكن إنهاء مسيرتك في الأهلي، رد الدولي التونسي عبر قناة تايم سبورتس "أي لاعب ينتمي للأهلي يشعر أنه يريد إنهاء مسيرته الكروية معه وهذا ما أتمناه مع تحقيق لقب إفريقيا الغائب عن القلعة الحمراء منذ فترة".

وانضم علي معلول للأهلي صيف 2016 قادما من الصفاقسي التونسي، وقام بتمديد تعاقده لموسمين إضافيين حتى صيف 2022.

واحتفل معلول بعيد ميلاده الثلاثين بتسجيل هدف من ركلة جزاء ساهم في فوز الأهلي على المقاصة 2-0 مساء الأربعاء في الجولة 11 من بطولة الدوري.