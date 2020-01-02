مصدر بـ«التموين»: صرف الحصة الأولى من سلع بطاقات الدعم عن شهر يناير الجاري

قال مصدر مسئول بوزارة التموين، إن الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، صرفت الحصة الأولى من سلع البطاقات التموينية المدعمة وسلع فارق نقاط الخبز عن شهر يناير الجاري، وذلك للبقالات التموينية البالغ عددها 32 ألفا، وفروع "جمعيتي التي تصل لـ3400 فرع حتى الآن، وفروع المجمعات الاستهلاكية الثلاثة الأهرام والنيل والإسكندرية، البالغ 498 فرعا.



وأضاف المصدر، لـ"الشروق"، أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي احتياجات المواطنين لعدة شهور مقبلة، مؤكدا أن الوزارة تسعى لطرح كميات كبيرة من السلع المختلفة ليختار منها المواطن صاحب بطاقة الدعم وفقا لاحتياجات أسرته ووفقا لعدد الأفراد المقيدة على بطاقة الدعم الخاصة به.



وأوضح أن الشركة القابضة تعمل بشكل متوازن للغاية داخل الأسواق، ويعد دورها اجتماعيا قبل أن يكون ربحيا، خاصة أنه يهدف لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية، مشددا على أن لجنة الشراء المركزي بالشركة القابضة للصناعات الغذائية تسعى لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية بشكل مجمع لتكون أسعارها مخفضة.



وأكد أن الوزارة وفرت احتياطي استراتيجي من السكر يكفي احتياجات المواطنين حتى 6 أشهر مقبلة، ومن الزيت 4 أشهر، والقمح 5 أشهر، والأرز 3 أشهر، واللحوم والدواجن المجمدة 3 أشهر.