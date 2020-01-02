 «سالمونيلا» لتميم يونس تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي عقب ساعات من طرحها - بوابة الشروق
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«سالمونيلا» لتميم يونس تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي عقب ساعات من طرحها


نشر فى : الخميس 2 يناير 2020 - 1:33 ص | آخر تحديث : الخميس 2 يناير 2020 - 1:35 ص

محمد عباس

تصدرت أغنية «سالمونيلا»، التي طرحها المخرج تميم يونس، قبل ساعات عبر موقع «يوتيوب»،
مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حققت أكثر من 600 ألف مشاهدة عبر موقع «فيسبوك» بالإضافة إلى أكثر من 55 ألف مشاركة للأغنية، كما تصدر هاشتاج تميم يونس، قائمة الأكثر رواجا على موقع «تويتر».

«سالمونيلا» هي أغنية ذات طابع كوميدي، وهي من كلمات وإخراج تميم يونس، ومن توزيع محمد زهير ومحمد الفرة، وحملت كلمات الأغنية بعض الألفاظ غير الدارجة مثل «يلعن أبو شكلك»، كما شهدت الكليب مشاركة الفنان محمود العسيلي وغنائه مع تميم.

وتعد هذه الأغنية هي ثاني أغاني المخرج تميم يونس، حيث طرح العام الماضي أغنيته الأولى «أنتي أي كلام»، والتي أحدث ضجة حينها حيث تكونت الأغنية من ثلاثة كلمات فقط.


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