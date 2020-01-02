إبراهيموفيتش يصل ميلانو تمهيدا للتوقيع مع ميلان

وصل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش إلى مطار لينيت في مدينة ميلانو الإيطالية، للخضوع للفحوصات الطبية، تمهيدا لإنضمامه إلى فريق ميلان الذي وقع معه عقدًا لمدة ستة أشهر، ليرتدي قميص الفريق للمرة الثانية في مسيرته.

وقال إبراهيموفيتش في فيديو نشر عبر الموقع الرسمي للنادي على شبكة الإنترنت، اليوم الخميس، "الشيء المهم هو أنني هنا، وأنا سعيد".

وأضاف: "كنت دائما أقول أن هذا هو المنزل بالنسبة لي، وأخيرا أنا هنا، لقد لعبت في أندية أخرى، ولكني عدت وهذا هو الاهم، أنتظر الجماهير في سان سيرو، وأريد أن أجعلهم يقفزون فرحا مرة أخرى".

ومن المتوقع أن يوقع إبراهيموفيتش ، 38 عامًا، عقدا مع ميلان حتى شهر يونيو المقبل، مع خيار التجديد المحتمل للموسم المقبل.

وكان إبراهيموفيتش أنهى عقده مع فريق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي في نوفمبر الماضي، ليعلن ميلان عن التعاقد معه يوم الجمعة الماضي.

وفي الفترة الأولى التي لعب فيها إبراهيموفيتش مع ميلان لمدة موسمين، ساعد الفريق على الفوز بلقب الدوري في 2011، وكان هداف الدوري الإيطالي برصيد 28 هدفا في 2012.

وفاز إبراهيموفيتش بلقب الدوري في أياكس الهولندي وبرشلونة الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

ويحتل ميلان المركز الحادي عشر، بفارق 14 نقطة عن مراكز التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بعد مرور 18 مرحلة من المسابقة.