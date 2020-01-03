وزير دفاع اليونان: أردوغان يسعى عبثا إلى إحياء الإمبراطورية العثمانية القديمة

أكد نيكوس باناجيوتوبولوس وزير الدفاع اليوناني اليوم الخميس إن المبدأ الرئيسي الذي تسير عليه بلاده يتمثل في مواجهة كل من يحاول المساس بحقوقها السيادية.

وردا على موقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال الوزير اليوناني:"فى بعض الأحيان يذكرني(أردوغان) بشخص ما يسعى إلى إحياء الأمبراطورية العثمانية القديمة، ولكنه يجد نفسه أمام حائط من الدول التى تعارض التوسع التركي".

وقال الوزير اليوناني في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اليونانية اليوم:" مبدأنا الرئيسي هو أنه لا يوجد أحد يمكنه أن يهدد حقوقنا السيادية، إننا لا نخاف، إننا ندرس كل الاحتمالات، ونحن مستعدون لمواجهة كل شئ".