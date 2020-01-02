تراجع الطلب على العمالة في ألمانيا بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي

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تراجع الطلب على الأيدي العاملة في ألمانيا خلال شهر ديسمبر الماضي أيضا بسبب تراجع النمو الاقتصادي.

وتراجع مؤشر الوظائف بالوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر الذي قبله بنسبة خمس نقاط ليستقر عند 223 نقطة.

وقالت الوكالة الاتحادية للعمل اليوم الخميس إن مقارنة ذلك بنفس الشهر من العام قبل الماضي ينتج نقصا قدره 31 نقطة في مؤشر ديسمبر الماضي.

وأضافت الوكالة أن مقارنة طويلة الأجل تبين المستوى الكبير للحاجة إلى توظيف الأيدي العاملة لسد النقص.

وتعتزم الوكالة إصدار إحصائيتها عن الأيدي العاملة عن الشهر الماضي يوم غد الجمعة وإعطاء نظرة عامة على العام 2020.

ويتضح ضعف الطلب على القوى العاملة وفقا لبيانات الوكالة في الوقت الحالي بصفة خاصة في قطاعات المواصلات والخدمات اللوجستية والقطاع الصناعي والتجاري والعمل لبعض الوقت وقطاع السياحة.

أما في القطاعات المرتبطة بالنمو الاقتصادي مثل الإدارة العامة والقطاع الاجتماعي والصحي وكذلك قطاع التربية فإن أصحاب هذه القطاعات تبحث بشدة عن الأيدي العاملة الجديدة.

تقوم بيانات الوكالة على أساس البحث الحالي والفعلي عن الوظائف لدى الشركات، وتعتبر أرقام العام 2004 قيمة مرجعية في المتوسط، حيث حصلت قيم ذلك العام على 100 نقطة.