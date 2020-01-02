المرصد السوري: دخول رتل عسكري تركي جديد للحدود السورية

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، دخول رتل عسكري جديد للقوات التركية من معبر (كفر لوسين) عند الحدود السورية مع لواء اسكندرون شمال إدلب.



وأوضح المرصد - وفقًا لقناة العربية الإخبارية اليوم الخميس - أن الرتل يتألف من عربات عسكرية مصفحة، وسيارات محملة بالمساعدات اللوجستية، حيث توجه نحو نقاط المراقبة المنتشرة في مناطق "خفض التصعيد".



وكان قد دخل رتل عسكري تركي إلى الأراضي السورية في 26 ديسمبر الماضي عبر معبر (كفر لوسين) بريف إدلب الشمالي يتألف من 85 آلية على الأقل، واتجه جزء منه نحو النقطة التركية في العيس جنوب حلب، وآخر نحو الراشدين بضواحي حلب الغربي.



يذكر أن الأمم المتحدة قد أعلنت أن أكثر من 284 ألف شخص كانوا قد نزحوا خلال شهر ديسمبر جراء القصف وأعمال العنف في إدلب.