«الجيش السوداني»: سقوط طائرة عسكرية غربي البلاد

أكد ناطق باسم الجيش السوداني سقوط طائرة عسكرية من طراز إنتونوف 12 في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور غربي السودان مساء اليوم الخميس، ما اسفر عن مقتل مالايقل من 15شخصا.

كانت مواقع اخبارية سودانية قد افادت في وقت سابق من اليوم الخميس بسقوط طائرة عسكرية من طراز انتونوف 12، بمدينة الجنينة في ولاية غرب دارفور غربي السودان.

وسقطت الطائرة بعد عشر دقائق من إقلاعها من مطار “الشهيد صبيرة” بمنطقة كرك شرقي المطار ما اسفر عن مقتل جميع ركابها .

وأضاف أن من بين الركاب الذي لقوا حتفهم ثلاثة قضاةو موظفا يتبع برنامج الغذاء العالمي، وعدد من المدنيين ، بينهم مرضى وأطفال بالإضافة إلى طاقمها.