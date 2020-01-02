رئيس اتحاد أرباب العمل في ألمانيا :البلاد في منتصف ثورة صناعية







ذكر رئيس اتحاد أرباب العمل بالمانيا إنجو كرامر أن سوق العمل في البلاد في حالة تحول محورية ترقى لأن تكون ثورة صناعية في ظل التحول الرقمي الحالي.

وقال كرامر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "إننا في منتصف ثورة صناعية... ولكنها ليست الأولى ... وكل ثورة صناعية بدءا من اختراع الطاقة البخارية إلى إدخال الحواسب الآلية وفرت أماكن عمل أكثر مما كانت موجودة قبلها".

وأضاف كرامر أنه لن تبقى كل وظيفة كما هي، وقال: "وذلك أيضا ليس أمرا جديدا، ولكن الوظائف تتغير بوتيرة أسرع اليوم أكثر مما كان يحدث في الماضي. يتعين علينا مواصلة تدريب العاملين لمواكبة ذلك. الشركات تعلم تحديدا نوعية المهارات التي سيكون هناك حاجة لها وتستثمر بشكل كبير في مواصلة تدريب العاملين لديها".

وقال رئيس اتحاد الصناعات الألمانية ديتر كمبف لـ (د.ب.أ) إنه يتعين على ألمانيا المضي قدما بالتعليم الرقمي في المدارس.

وأضاف : "إنه أمر غير كاف تماما من وجهة نظري ألا يكون هناك تعليم رقمي كاف في مراحل التعليم الثانوي. ولا يعني ذلك أن يصير الجميع قادرين على البرمجة، ولكن يتعين علينا تثقيف الشباب بالسيادة الرقمية. ويجب تأهيل المعلمات والمعلمين لذلك".

وإلى جانب ذلك، أكد كمبف على أهمية موضوع التعلم مدى الحياة، أي المرونة على مواصلة التعلم، وقال: "ملامح الوظائف تتغير. يتعين علينا تمكين الناس من المشاركة في هذه التغييرات... إن ذلك ليس مهمة سياسية فحسب، ولكنها مهمة خاصة بالشركات أيضا".