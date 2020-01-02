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انخفضت كيمية مياه الري المستخدمة في الزراعة وذلك لانخفاض المساحة المحصولية بالعروة الصيفية، وفقًا لبيان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وبحسب البيان بلغت كيميات الري المستخدمة عند الحقل 36.5 مليار متر مكعب في 2018 مقابل 41.9 مليار متر مكعب في 2017 بانخفاض قدره 13.1% بسب نقص المساحة المزروعة .

وأوضح البيان أن كيمات المياه المستخدمة في الري عند خزان أسوان بلغت 44.6 مليار متر مكعب عام 2018 مقابل 50 مليار عام 2017 بانخفاض قدره 10.8%.

وبلغت كيمة المياه المستخدمة في الري عند أفمام الترع 41.2 مليار متر مكعب عام 2018 مقابل 46.1 مليار متر مكعب عام 2017 بانخفاض قدره 10.5% .

وتصل كمية مياه الآبار المستــخدمة لرى محــاصـيـل العـروات الثـــلاث والفاكهـة 17.3 ألـــف مــتر مكعــب عـام 2018 مقابــل 18.3 ألف متر مكعـب عـام 2017 بنسبة انخفاض قدرهـا 5.3 ٪ ويرجــع ذلك بسـبب انخفـاض المساحـة المنـزرعــة بالفـاكهـة.

وتستخدم العروة الشـتوية 11.1 مليار متر مكعب من المياه بما يعادل 30.3%، والعروه الصيفية 20.9 مليار متر مكعب بما يعــادل 57.2 %، والفاكــهة 3.9 مليار متر مكـعب بمـا يعــادل 10.7% من كمية المياه المستخدمة في الري.