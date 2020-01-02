الزمالك يخشى مفاجآت أسوان في الجولة الـ11 للدوري

كارتيرون يبحث عن الفوز الغائب منذ 4 مباريات .. عودة شيكابالا وجمعة للقائمة.. والفريق الجنوبي يأمل في تحقيق المفاجأة

يستضيف نادي الزمالك، في السابعة والنصف مساءًا ، بإستاد القاهرة ، فريق اسوان في لقاء يسعي من خلاله الابيض استعادة ذاكرة الانتصارات ، بعد ثلاث مباريات لم يحقق خلالها الفريق أي انتصار .

ويأمل الفارس الأبيض أن يهدي جماهيره ومجلس إدارته هدية حلول العام الجديد 2020، بتحقيق الفوز على زهرة الجنوب و تحصيل الثلاث نقاط.

يدخل الزمالك ، المباراة وهو يقدم احد اسوأ بداية مواسمه بالدوري منذ انطلاقه في موسم 1948/1949 ، خاصة وان الفريق جمع 15 نقطة من 9 مباريات ، بواقع خسارته 12 نقطة ، وهو رقم كبير لم يعتاد عليه القطبين ، وتراجع ترتيب الفريق الابيض الي المركز السابع ، بعدما حقق الفوز في 4 مباريات علي اندية الاتحاد السكندري ومصر المقاصة والمقاولون وبيراميدز ، وتعادل في 3 لقاءات امام كلا من نادي مصر وسموحة والانتاج الحربي ، وخسر مباراتين امام انبي وطلائع الجيش ، واستعانت ادارة الزمالك بمدربين اجانب ، الاولي تمت الاطاحة به وهو الصربي ميتشو ، والثاني باتريس كارتيرون ، يقود الفريق حاليا ويأمل في الاستمرار حتي نهاية الدوري .

الزمالك لم يعرف طعم الانتصار في اخر 4 مباريات في كل البطولات حيث إنه خسر من طلائع الجيش 3/2 وتعادل بدون أهداف مع سموحة والانتاج الحربي في الدوري ، وعاد بنقطة من تعادله بهدف مع زيسكو يونايتد الزامبي في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا ، ويبحث عن الانتصار والثقة امام الفريق المكافح ، خاصة وان المواجهات الـ 18 التي التقي فيها الفريقين جاءت بواقع 12 انتصارا و6 تعادلات ، وكانت آخر مباراة بين الزمالك وأسوان في 15 يونيو 2017 بالجولة الـ 31 من الدوري وفاز الأبيض بهدف نظيف ، ويتواجد أسوان ضمن قائمة تضم 25 فريقا لم تنجح في الفوز على الزمالك في تاريخ الدوري .

كانت التدريبات الاخيرة للفريق ، قد شهدت انتظام الثنائي محمود عبد الرازق شيكابالا وعبد الله جمعة بعد تعافيهما من الإصابات المختلفة، حيث تعرض شيكابالا لنزلة برد قوية، بينما كان يعاني جمعة من كدمة قوية في القدم، بينما حصل الثنائي محمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي، على راحة من التدريبات اليوم حيث فضل الجهاز راحة عبد الغني حيث سيغيب عن مباراة أسوان للإيقاف، بينما غاب عبد الشافي لأسباب أسرية.

ويبحث الفرنسى باتريس كارتيرون ، عن حلول لأزمة الجبهة اليمنى للفريق قبل المباراة ، بعد تأكد استمرار غياب حازم إمام ظهير الفريق للإصابة ، كما يفتقد الأبيض لجهود محمد عبد الغنى مدافع الفريق الذى يتم توظيفه في مركز الظهير الأيمن للإيقاف ، لذا يفاضل الفرنسي كارتيرون بين الاعتماد على الصاعد أحمد عيد الظهير الأيمن لفريق 99 بالنادي أو المدافع محمد عبد السلام لقيادة الجبهة اليمنى في اللقاء.

في الوقت الذي رفض كارتيرون ، عودة محمد عواد لحماية عرين الأبيض وتمسك بخدمات محمد ابو جبل ، كما سيقود الهجوم مصطفي محمد الهداف الصاعد ومن خلفه الثلاثي احمد زيزو ويوسف اوباما واشرف بنشرقي .

في المقابل ، يبحث اسوان ، بقيادة مجدي عبد العاطي ، عن المفاجأة وتكرار سيناريو نادي مصر علي الاقل ، والعودة بنقطة من القاهرة ، قد تحيي آمال الفريق في المسابقة ، خاصة وانه يقبع في المركز قبل الاخير برصيد 7 نقطة ، ولم يحقق أي انتصار في الدوري الموسم الحالي سوي علي انبي فقط ، ويبحث ابناء الجنوب عن دخول التاريخ واستغلال سوء حالة الزمالك والفوز عليه ، معتمدا علي مهارة لاعبيه الصاعد محمد الصباحي ، الذي بات محظ انظار القطبين وفرق الدوري .