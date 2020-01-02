 السلطات اليابانية تداهم منزل الرئيس السابق لشركة «نيسان» - بوابة الشروق
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السلطات اليابانية تداهم منزل الرئيس السابق لشركة «نيسان»

كارلوس غصن
كارلوس غصن
أ ش أ
نشر فى : الخميس 2 يناير 2020 - 2:19 م | آخر تحديث : الخميس 2 يناير 2020 - 2:19 م

داهمت عناصر من مكتب الادعاء العام الياباني منزل الرئيس السابق لشركة (نيسان) كارلوس غصن، الذي فر مؤخرا إلى لبنان.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (أن أتش كيه)، اليوم الخميس، أنه تم تفتيش المنزل للاشتباه في أن غصن غادر اليابان بسبل غير قانونية.

وألقت السلطات اليابانية القبض على كارلوس غصن في شهر نوفمبر من العام الماضي، في ضوء ما أظهرته التحقيقات من وجود شبهات عن قيامه بالتهرب الضريبي، حيث تبين أنه كان يبلغ في الأوراق والمستندات الرسمية عن عائدات حصل عليها خلال السنوات الخمس الأخيرة تقل عما كسبه وحصل عليه بصورة فعلية وحقيقية.

وأُخلي سبيل غصن بكفالة مالية مع منعه من مغادرة اليابان على ذمة القضية المتهم فيها، غير أنه استطاع الفرار بصورة مفاجئة لم تتضح تفاصيلها حتى الآن والوصول إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

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