محافظ المنيا يبحث الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات

بحث محافظ المنيا أسامة القاضي مع أعضاء المكتب الفني برئاسة مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات بكافة القطاعات،كما ناقش انجازات المحافظة التي تتضمن موقف المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها، والمقرر نهوها حتى 30 يونيو القادم في كافة القطاعات الخدمية داخل مراكز ومدن المحافظة.

تابع المحافظ - خلال اجتماعه بالوفد اليوم الخميس - كافة التفاصيل المتعلقة بالموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة والعمل على رصد كافة المعوقات وسبل دفع العمل لإنهاء تلك المشروعات في توقيتاتها الزمنية المحددة لتحقيق أقصى استفادة منها، ولتكون واقعا ملموساً للمواطنين في حياتهم اليومية.

أجرى الوفد جولة تفقدية بمراكز المحافظة لمتابعة المشروعات والوقوف على الاحتياجات الفعلية حيث شملت الجولة (مستشفى سمالوط النموذجي، مستشفى ملوي العام، تطوير معهد الاورام، مستشفى جامعة المنيا للكبد،مركزالأمومة والطفولة،تطوير العشوائيات، محور سمالوط الحر،محطة معالجة الصرف الصحي بالمنيا،الاسكان الاجتماعي ،69 مدرسة لمتابعة الأعمال الإنشائية).