محمد عباس

رد المخرج تميم يونس على الانتقادات التي وجهت له، عقب أغنية «سالمونيلا» التي طرحها منذ ساعات، حيث رأى البعض أن الأغنية ضد المرأة وتنقص من قدرها.

وقال «يونس» في فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك»، أنه لم يكن يريد أن ينشر هذا الفيديو، ولكنه أراد تصحيح لمفهوم عدد الأشخاص المنتقدين للأغنية، والذي كان عددهم أقل بكثير مما يتوقع على حد وصفه.

وتابع «يونس»: «الأغنية ليست ضد المرأة، فهي على العكس تماما، فهو يقصد بالأغنية الشاب الذي يكون رومانسي في بداية علاقته بفتاة يريد الوصول إليها، ولكن يصيبه الجنون عندما تقابله الفتاة بالرفض، فيقوم الشاب بالإساءة لها وتشويه سمعتها».

وأشار «يونس» إلى أنه إذا كان كتب مراد الأغنية في وصفها قبل طرحها، كان ذلك سيفضح فكرة الأغنية ويفسد ما بها من مفاجاءة، مؤكدا على أنه يمزح وسيظل يمزح لحبه في هذا الأمر.

وكان المخرج تميم يونس قد طرح عبر موقع «يوتيوب»، كليب أغنيته الجديدة ذات الطابع الكوميدي، التي تحمل اسم «سالمونيلا»، وهي من كلماته وإخراجه، ومن توزيع محمد زهير ومحمد الفرة، كما شهد كليب الأغنية مشاركة الفنان محمود العسيلي.

وتعد هذه الأغنية هي ثاني أغاني المخرج تميم يونس، حيث طرح العام الماضي أغنيته الأولى «أنتي أي كلام»، والتي أحدث ضجة حينها حيث تكونت الأغنية من ثلاثة كلمات فقط.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10163029706370171&id=661730170