قائمة المرشحين لمناصب وزارية بحكومة تونس المقترحة

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قدم رئيس الحكومة المكلف في تونس الحبيب الجملي قائمة وزرائه التكنوقراط في الحكومة المتكونة من 28 وزيرا ووزيرة، والتي ضمت بشكل خاص خالد السهيلي السفير السابق في الأردن، مرشحا لمنصب وزير الخارجية وعماد الدرويش مرشحا لمنصب وزير الدفاع.

وضمت القائمة سفيان السليطي المتحدث باسم محكمة تونس العاصمة والقطب القضائي لمكافحة الارهاب، مرشحا لمنصب وزير الداخلية والهادي القديري مرشحا لمنصب وزير للعدل.

واختار الجملي، فاضل عبد الكافي مرشحا لمنصب وزير التخطيط والتنمية، وهو وزير مالية سابق بينما، اختار عبد الرحمن الخشتالي لشغل منصب وزير المالية.

وضمت الحكومة كذلك الطبيب العميد في المستشفى العسكري مصطفى الفرجاني، مرشحا لمنصب وزير الصحة، فيما حافظ وزير السياحة روني الطرابلسي على حقيبته.

وعاد اللاعب الأسطوري طارق ذياب ليتقلد منصب وزير الرياضة بعد أن شغل نفس المنصب في الحكومة الأولى إبان الثورة عام 2011.

وكان الرئيس قيس سعيد توجه برسالة الى البرلمان في وقت سابق اليوم لهدف تحديد جلسة عامة تخصص للتصويت من اجل منح الثقة للحكومة.