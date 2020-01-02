الأحزاب السياسية تستأنف مفاوضات تقاسم السلطة في أيرلندا الشمالية

اجتمعت الأحزاب السياسية الرئيسية في أيرلندا الشمالية، اليوم الخميس، لاستئناف المفاوضات حول استعادة إدارة تقاسم السلطة في الإقليم، والتي تم تعليقها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.



وتقاسم الحزب الديمقراطي الوحدوي والحزب الجمهوري الأيرلندي شين فين السلطة على مدار معظم السنوات التي تلت اتفاق الجمعة العظيمة عام 1998، الذي يدعم عملية السلام الهشة في أيرلندا الشمالية.



وصرحت زعيمة الحزب الديمقراطي الوحدوي أرلين فوستر لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" قبيل محادثات اليوم بأنه كان لديها "أمل في إجراء هذه المفاوضات".



وقالت فوستر: "الأمل من أجل شعب أيرلندا الشمالية، لأنهم جميعا يريدون أن يروا عودة الحكومة".



لكنها قالت إن الأحزاب السياسية "يجب ألا تخشى" احتمال إجراء انتخابات جديدة للمجلس المفوض، وهو الأمر الذي سيكون مطلوبا إذا فشلت الأحزاب في التوصل إلى اتفاق بحلول 13 يناير.



وكتب وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني، الذي من المقرر أن يحضر المفاوضات، في تغريدة أمس الأربعاء: "لدينا أقل من أسبوعين - دعونا لا نخيب الآمال مرة أخرى! سنة جديدة، بداية جديدة!".



وبدأ المأزق الحالي في يناير 2017 باستقالة السياسي الراحل الذي كان ينتمي لحزب شين فين، مارتن ماكجينيس من منصب نائب الوزير الأول فوستر، ورفض حزبه ترشيح خليفة له.