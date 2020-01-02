ندوة توعوية حول أهمية ترشيد استهلاك المياه في الشرقية

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، برئاسة المهندس شريف فارس، اليوم الخميس، ندوة تثقيفية بمركز ومدينة ديرب نجم، حول ترشيد استخدام المياه.

جاءت الندوة بعنوان "الحفاظ على المياه واجب ديني ووطني"، فيما تحدث فريق التوعية بشركة المياه عن أهمية نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه، وأن ذلك بات ضرورة مُلحة في ظل ارتفاع النمو السكاني وثبات حصة مصر السنوية من مياه نهر النيل.

وقالت الدكتورة رانيا عامر، أخصائية هندسة المجتمعات العمرانية بالشرقية، إنه لا بد من تكاتف الجهود الحكومية مع المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لنشر الوعي بأهمية الترشيد في استهلاك الموارد المائية والحفاظ على الاستثمارات التي تضخها الدولة في هذا القطاع بشكل مستمر.