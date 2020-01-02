«الصحفيين اليمنيين» ترصد 134 حالة انتهاك للحريات الإعلامية خلال 2019

أعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين، اليوم الخميس، عن 134 حالة انتهاك طالت الحريات الإعلامية في البلاد خلال العام الماضي.

وقالت النقابة في تقريرها السنوي، إن الانتهاكات تنوعت بين الاختطافات بـ 31 حالة، ثم الاعتداءات بـ 24 حالة، و المحاكمات والتحقيقات بـ 23 حالة، والتعذيب بـ 15 حالة، ثم المنع من التغطية الصحفية ومنح حقوق الصحفيين بـ 13 حالة، ثم التهديد والتحريض على الصحفيين بعدد 11 حالة، يلي ذلك حجب المواقع الإلكترونية بـ 10 حالات ومصادرة الصحف وممتلكات الصحفيين بخمس حالات، وأخيرا حالتي قتل".

وبحسب التقرير، فقد ارتكبت مختلف الأطراف المتصارعة هذه الانتهاكات بحق الصحفيين والمصورين والعاملين في وسائل الإعلام وممتلكاتهم، وبعض المقار الإعلامية.

وذكر التقرير، أن جماعة الحوثي ارتكبت 62 انتهاكا، بينما ارتكبت الحكومة الشرعية بمختلف هيئاتها وتشكيلاتها 44 انتهاكا، فيما قيدت 13 حالة ضد جهات مجهولة، وارتكب موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي 10 انتهاكات، فيما ارتكبت جهات قبلية ثلاث حالات، وارتكب التحالف العربي حالتين.

وطالبت نقابة الصحفيين "بإطلاق سراح جميع الصحفيين المختطفين وإيقاف مسلسل التنكيل بهم، والزج بهم في محاكمات هزلية تتنافى مع مبادئ العدالة وقيم الحرية".

وعبرت النقابة عن استنكارها لرفض الحكومة تسليم مرتبات العاملين في وسائل الإعلام الرسمية في المناطق التي لا تسيطر عليها "رغم الجهود التي بذلتها النقابة والاتحاد الدولي للصحفيين في هذا الصدد، والموافقة المبدئية التي ابدتها قيادات في الحكومة لكنها لم تترجم إلى واقع بعد تعثر الجهود في مكتب الرئاسة".

وأشار التقرير إلى أن عدد الصحفيين الذين قتلوا منذ بداية الحرب وحتى اليوم في اليمن، ارتفع إلى 35 صحفيا ومصورا وعاملا في المجال الإعلامي.

وذكر التقرير أن حالة الإفلات من العقاب لمرتكبي هذه الجرائم بحق الصحافة والصحفيين لا تزال هي السائدة "الأمر الذي يجعلنا نؤكد أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم ولابد للجناة أن ينالوا جزاءهم الرادع".

ومنذ نحو خمسة أعوام يشهد اليمن صراعا مسلحا بين القوات الحكومية مسنودة بقوات التحالف العربي من جهة، ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من إيران من جهة ثانية.