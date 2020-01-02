المشير حفتر يستقبل وفدا من مشايخ قبائل الأصابعة

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استقبل القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر بمقر القيادة العامة بالرجمة، اليوم الخميس، وفدا من مشايخ وأعيان قبائل الأصابعة.

وجدد الوفد دعمه للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، وبارك العمليات العسكرية لتحرير العاصمة الليبية طرابلس من الجماعات الإرهابية المدعومة من تركيا.

وأكد الوفد، على دور الجيش الوطني الليبي في رد ودحر الغزو التركي واستعادة سيادة وهيبة الدولة ضد الغُزاة، وفقا للمكتب الإعلامي للقوات المسلحة الليبية.

فيما أشاد المشير حفتر بالدور البارز لقبائل الأصابعة وكافة قبائل ليبيا في دعمها للعمليات العسكرية ضد الإرهابيين والظلاميين والغزاة، داعيا كافة مكونات المجتمع الليبي للتلاحم تحقيقاً لوحدة الوطن ودفاعاً عن سيادته.