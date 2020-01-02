محافظ أسيوط يستقبل نائب رئيس جامعة الأزهر ويؤكد على التعاون المشترك لدعم التنمية

استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة، الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر فرع أسيوط لتقديم التهنئة للمحافظ متمنيًا له التوفيق والسداد في مهام عمله، وذلك بحضور أحمد عباس الأمين العام المساعد لفرع جامعة الأزهر بأسيوط.

ورحب المحافظ، بنائب رئيس جامعة الأزهر، مؤكدًا على قيمة الأزهر الشريف لدى الجميع والذي يعد قبلة العلم والمعرفة وحصن الدين وسنته، مشيدًا بجامعة الأزهر والتي تعد من أقدم وأعرق الجامعات بما تضمه من نخبة متميزة من العلماء ودروها في إحياء الروابط العلمية والمعرفية لبناء جيل جديد من العلماء يتسم بالوسطية والسماحة والاعتدال.

وناقش المحافظ خلال اللقاء سبل التعاون الدائم والمستمر بين المحافظة وجامعة الأزهر لمواصلة مسيرة البناء والتنمية الشاملة واستغلال الخبرات العلمية بجامعة الأزهر في شتى المجالات، لافتًا إنه سيكون هناك تعاونًا ملحوظًا خلال الفترة القادمة لدعم كافة الخطط التنموية على أرض المحافظة حيث أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية الصعيد تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح، وطبقا لاستراتيجية مصر 2030.

من جانبه أعرب نائب رئيس جامعة الأزهر عن خالص أمنياته للمحافظ بالتوفيق والسداد في تنفيذ الخطط المستقبلية وخدمة أهالي أسيوط، مؤكدًا أن الجامعة بكامل أجهزتها وبكل ما لديها من إمكانيات وخبرات لن تدخر وسعا في تقديم كافة سبل الدعم والمساندة لجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تنفيذا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وخدمة المجتمع والبيئة.

كما تبادل المحافظ ونائب رئيس الجامعة الدروع التذكارية.