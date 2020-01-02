 باكستان ترفض تهديدات رئيس أركان الجيش الهندي بعمل عسكري استباقي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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باكستان ترفض تهديدات رئيس أركان الجيش الهندي بعمل عسكري استباقي


نشر فى : الخميس 2 يناير 2020 - 3:18 ص | آخر تحديث : الخميس 2 يناير 2020 - 3:18 ص

(د ب أ)

رفضت باكستان بيان رئيس أركان الجيش الهندي الجديد الليفتنانت جنرال مانوج موكوند نارافان، بشأن القيام بضربة عسكرية استباقية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية في بيان اليوم الأربعاء، إن باكستان قادرة بشكل كامل على الرد على أي عدوان هندي في إقليم أزاد جامو وكشمير، وأن على نيودلهي ألا تنسى رد اسلام اباد الملائم على عدوانها في بالاكوت العام الماضي، وفقا لموقع جيو نيوز الإخباري الباكستاني.

وأضاف المتحدث أن باكستان سوف تستمر في جهودها من أجل السلام والاستقرار في المنطقة، على الرغم من الانتهاكات الهندية، مشيرا إلى أن مطلب الكشميريين بحقهم في تقرير المصير مبرر ويتماشى مع قرارات الأمم المتحدة.


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