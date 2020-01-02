رئيس الحكومة المكلف في تونس يقدم قائمة وزرائه

الأكثر قراءة
حسن حمدي يشكر مرتضى منصور على الهواء
طارق شوقي: المناهج في النظام الجديد «تناطح ما يدرس بالعالم»
فيديو.. السقا عن علاقته بالسوشيال ميديا: واحد استلمني شتيمة رحت له بيته الفجر
أول يوم عمل مسائي بالشهر العقاري.. مصدر مسئول: مكسب للموظفين والمواطنين.. والعاملون يطالبون بحلول بديلة
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تؤيد إجراء انتخابات محليات قريبا في مصر؟
نعملاغير مهتم
النتـائـج
تصويت
قدم رئيس الحكومة المكلف في تونس الحبيب الجملي قائمة وزرائه في الحكومة المؤلفة من 28 وزيرا ووزيرة، والتي ضمت خالد السهيلي وزيرا للخارجية وعماد الدرويش وزيرا للدفاع.