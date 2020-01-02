 رئيس الحكومة المكلف في تونس يقدم قائمة وزرائه - بوابة الشروق
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رئيس الحكومة المكلف في تونس يقدم قائمة وزرائه

الحبيب الجملي
الحبيب الجملي
(د ب أ)
نشر فى : الخميس 2 يناير 2020 - 7:39 م | آخر تحديث : الخميس 2 يناير 2020 - 7:39 م



قدم رئيس الحكومة المكلف في تونس الحبيب الجملي قائمة وزرائه في الحكومة المؤلفة من 28 وزيرا ووزيرة، والتي ضمت خالد السهيلي وزيرا للخارجية وعماد الدرويش وزيرا للدفاع.


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